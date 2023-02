x x

SARONNO – Purtroppo è qualcosa che si vede di frequente. Studenti che arrivano, soprattutto al mattino e intorno all’una, in stazione all’ultimo minuto e per cercare di non perdere il treno attraversano sui binari magari dopo aver scavalcato la recinzione.

Un comportamento rischio contro cui mette in allerta il Comitato viaggiatori Tpl Nodo di Saronno tramite il portavoce Andrea Mazzucotelli.

“L’attraversamento dei binari, operato a più riprese e con nonchalance da diversi ragazzi in uscita dalle scuole, in alcuni casi anche scavalcando lo steccato posto tra via Luini e la ferrovia per Novara, è molto pericoloso rispetto al misero risparmio di tempo che queste azioni azzardate comportano”.

Un comportamento che nemmeno i frequenti richiami dell’altoparlante della stazione riesce e contenere o disincentivare. Da qui l’appello ai diretti interessanti: “Si scongiurano tutti gli studenti, e tutti i genitori degli studenti stessi, di impegnarsi a evitare episodi spiacevoli per sé e per il prossimo”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione