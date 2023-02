x x

SARONNO – Migliora, in linea con il miglioramento che si sta registrando in città ed in tutta la zona, la situazione legata ai casi di coronavirus nelle scuole cittadine. A fare il punto parlando ai microfoni di Radiorizzonti è stato ieri il sindaco, Augusto Airoldi: “E’ confermato il trend, lo scenario appare tranquillo, sia per studenti. Attualmente abbiamo 2 studenti positivi al covid, ne avevamo 9 la scorsa settimana; ed attualmente si registra 1 insegnante positivo al covid, erano zero la scorsa settimana. I dati appaiono in decrescita e che rientrano nel quadro complessivo regionale” ha rimarcato il primo cittadino.

Airoldi ha anche fatto il punto della situazione covid in città, con un calo dei casi registrati nell’ultima settimana.

(foto archivio)

22022023