CISLAGO – Le condizioni in cui il cane venivano tenute tanto gravi e precarie da costringere la polizia locale, che a seguito di una segnalazione, ha effettuato tutte le verifiche del caso ad intervenuti.

Oggi gli uomini del comando cittadino guidato dal comandante Marco Cantoni, con Oipa guardia zoofilie Varese ed Ats Insubria Servizi Veterinario, hanno proceduto a porre sotto sequestro un cane mal tenuto. L’animale è stato affidato al cantile in attesa di un’adozione che gli garantisca una migliore qualità di vita.

La polizia locale ha documentato come l’animale venisse tenuto sempre a catena e in condizioni igieniche precarie. Una nuova vita per il quattrozampa e una sanzione per il proprietario. Chi si occupava del cane, infatti, è stato anche sanzionato secondo la vigente normativa regionale e il regolamento di polizia urbana.

