ORIGGIO – Sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti i minorenni che nel pomeriggio di mercoledì sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale guidata dal comandante Alfredo Pontiggia nel parco di via Piantanida.

Come avvenuto in passato, vista la grande attenzione per la lotta allo spaccio e al consumo anche tra i giovanissimi, il corpo di polizia locale di Origgio ha realizzato un controllo nell’area verde inaugurata nel 2020. Gli agenti hanno trovato 7 grammi di hashish in possesso di altrettanti minorenni. I ragazzi sono stati tutti accompagnati in comando identificati e denunciati dopo aver informato i genitori che in molti caso ignoravano completamente l’accaduto. I giovani dovranno ora rispondere dell’accusa di detenzione di sostanza stupefacente.

Continua l’impegno della polizia locale origgese che per monitorare le zone più critiche per lo spaccio di avvale anche del sistema di videosorveglianza cittadino.

