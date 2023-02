x x

TRADATE – E’ finito, al tribunale di Varese, con una condanna a nove anni di reclusione il processo nei confronti di un peruviano di 35 anni, accusato di avere a più riprese maltrattato e malmenato la moglie, e di averla anche costretta a rapporti sessuali. La vicenda si è sviluppata in parte nel Novarese dove la coppia abitava, ed in parte a Tradate dove la donna lavorava come bandate. E dove in alcune occasioni l’uomo l’avrebbe raggiunta costringendola a rapporti sessuali contro la sua volontà.

La donna era scappata di casa un anno e mezzo fa: i carabinieri di Novara ne avevano raccolto la testimonianza ed era iniziato l’iter processuale anche se al dibattimento la sudamericana ha deciso di non costituirsi parte civile.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

24022023