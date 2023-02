x x

SARONNO – Si è accesa ieri la protesta dei pendolari che hanno ricevuto un insolito sollecito di pagamento da Trenord. Su questa vicenda è intervenuto il consigliere regionale Astuti e il comitato viaggiato Tpl nodo di Saronno che per primo ha dato voce ai viaggiatori.

Ieri la città di Saronno si è fermato per l’ultimo saluto ad Angelo Proserpio che si è trasformato in un lasciato all’intera città a far rinascere l’ex Isotta Fraschini la maxi area dismessa alle porte di Saronno.

E’ stato fermato dai carabinieri di Mozzate uno stalker.

Tutti gli eventi del Carnevale di Saronno che parte domani con la gara di mascherine.

