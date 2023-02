Calcio, batosta per l’ex mister del Fbc Saronno: squalificato sino ad inizio 2024

SARONNO – Attuale tecnico della Pro Azzurra Mozzate che lotta per la promozione della Prima categoria, mister Attilio Papis è conosciutissimo anche nella città degli amaretti visto che qualche anno fa aveva guidato il locale Fbc Saronno: ieri pomeriggio è per lui giunta una pesante squalificata, decretata dal giudice sportivo dopo la gara persa 2-0 della Pro, domenica scorsa contro il Veniano, peraltro guidato dal saronnese Danile Porro.

Per Papis, come riferisce il sito specialistico del calcio locale paolozerbi.com, squalifica di un anno e cinque mesi per il direttore sportivo della Pro. Inoltre alla società sono stati comminati 450 euro di multa “per reiterate offese e minacce all’arbitro da parte di propri sostenitori che peraltro indebitamente entrano a fine gara in zona spogliatoi partecipando attivamente ad una rissa colpendo tesserati avversari. Inoltre per comportamento provocatorio di proprio dirigente nei confronti di tesserati avversari e discriminatorio nei confronti dell’arbitro”.

Papis, per intemperanze nei confronti del direttore di gara, dovrà restare fuori sino al 21 febbraio 2024 mentre il ds della compagine comasc,a Mauro Canino, sino al 21 luglio 2023.

(foto archivio: Attilio Papis)

24032023