SARONNO – Viaggiava senza passeggeri il bus extraurbano che ieri sera, venerdì 24 febbraio, è stato protagonista di un incendio. Erano da poco passate le 17 quando transitando tra viale Lombardia e via Piave il conducente del mezzo si è accordo del fumo che proveniva dal retro del mezzo. Ha accostato ed ha dato l’allarme.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. I pompieri hanno subito capito che il problema era un guasto meccanico. In sostanza era scoppiata una turbina. Il risultato è stato tantissimo fumo che ha invaso anche la cabina e usciva anche dalla parte posteriore del mezzo. I vigili del fuoco hanno verificato la situazione, messo in sicurezza il mezzo per scongiurare altri problemi. L’autista illeso ha quindi chiamato la società di trasporti che ha provveduto a rimuovere il bus con un carro attrezzi.

Importanti le ripercussioni sulla circolazione dell’intero comparto da Saronno a Solaro e Caronno.

