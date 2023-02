x x

VARESE – Nel tardo pomeriggio l’ultimo aggiornamento di Regione Lombardia sull’andamento della pandemia da coronavirus. Nelle province locali si assiste ad un quadra variegato, con quella di Varese che questa settimana ha fatto segnare un lieve incremento dei nuovi casi positivi al covid, e quelle di Como e Monza Brianza in lieve calo; sempre e comunque su numeri molto contenuti.

Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 23 febbraio e mercoledì 22 febbraio:

Milano: 221 di cui 89 a Milano città (la scorsa settimana rispettivamente 233 e 87);

Bergamo: 54 (48);

Brescia: 70 (57);

Como: 29 (39);

Cremona: 24 (40);

Lecco: 24 (28);

Lodi: 15 (16);

Mantova: 24 (19);

Monza e Brianza: 67 (82);

Pavia: 53 (33);

Sondrio: 11 (11);

Varese: 57 (49).

In continua discesa i dati relativi a decessi e ricoveri ospedalieri da coronavirus in Lombardia.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

(foto archivio)

25022023