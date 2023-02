x x

SARONNO – Esselunga assume 400 persone: ottima occasione per chi è in cerca di impiego e lo vuole cambiare, quella offerta dalla catena di supermercati presente anche a Saronno e nel Saronnese. In zona oltre che a Saronno, è presente tra l’altro a Solaro e Lainate.

Le candidature, che si possono inserire direttamente nel portale di Esselunga, devono però giungere entro la giornata odierna, requisiti per provarci essere in possesso di una laurea o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado; i neo-dipendenti saranno poi inseriti nei punti vendita dlele province di Varese, Como, Monza e Brianza, oltre che Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova e Pavia.

Ma quali sono le posizioni richieste? Per loro, come chiarisce Esselunga, la posizione è quella di “allievo responsabile”, che prevede attività di assistenza e servizio alla clientela; gestione logistica del negozio supportata da attività di stoccaggio ed esposizione nella sala vendita dei prodotti in assortimento secondo layout per scaffali, banchi e banchi frigo; analisi dei dati di vendita funzionale alla gestione degli ordini di acquisto specifici di reparto e dei flussi delle merci; organizzazione e gestione del personale di reparto (mansioni, programmazione orari, ferie); verifica ed osservanza degli standard di sicurezza del reparto e del negozio previsti dalle relative norme legislative. Nei reparti freschi apprende le tecniche specifiche per la trasformazione delle materie prime”.

