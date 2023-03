x x

SARONNO – I dati dei nuovi contagi da covid a Saronno? “Ats riferisce di 13 casi attualmente positivi, erano 5 la scorsa settimana, erano invece 26 in quella precedente, ed erano 8 in quella prima ancora” ha riepilogato il sindaco Augusto Airoldi parlando ai microfoni dell’emittente comunitaria, Radiorizzonti che trasmette sugli Fm 88 ed in streaming dagli studi di piazza Libertà.

Come ricorda il sindaco Airoldi parlando del covid in città, “in passato abbiamo toccaot anche i 1000 casi. Se salgono le temperature, nei prossimi giorni, la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare. Insomma, speriamo di poter presto dire di esserci lasciati alle spalle questa problematica”.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

(foto archivio: il centro vaccinale di via Parini a Saronno)

