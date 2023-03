x x

Il successo ottenuto in poco più di due anni dal Ristorante Olio, raffinato locale dalla proposta fine dining al confine tra le province di Milano e Varese, ha ispirato la nascita di Olio Fish Bar, una nuova avventura attuale, divertente e allo stesso tempo raffinata, che apre le porte a Saronno dal 4 marzo in Via Padre Luigi Monti, 4.

Si tratta di un concept contemporaneo, un fish bar appunto, capace di unire in un solo luogo tre elementi: la freschezza del pesce di qualità, la cura del dettaglio che deriva dal know how acquisito nell’alta ristorazione e l’aspetto informale di una proposta gastronomica che invita all’assaggio e alla condivisione.

Scorrendo il menù, la sensazione è quella di intraprendere un viaggio organizzato a lungo e con cura, alla scoperta di coste affascinanti e delle loro prelibatezze.

UN PROGETTO IMPRENDITORIALE CHE ARRICCHISCE SARONNO

Il progetto nasce dalla creatività imprenditoriale della famiglia Milini – il padre Luigi e i figli Lucia e Paolo – che ha già dato vita allo stupefacente Spazio The Box di Origgio, elegante contenitore di passioni che ospita il Ristorante Olio, esposizioni di opere d’arte e di auto storiche, spazi per eventi.

Luigi Milini, imprenditore di successo che ha deciso di investire nel settore della ristorazione e degli eventi, sceglie oggi di portare la sua idea di business anche a Saronno, continuando nel lavoro di valorizzazione del territorio. Partito dalla riqualificazione di un’area industriale, grazie alla costruzione di un vero e proprio gioiello di raffinatezza e design come Spazio The Box, l’intero progetto offre oggi possibilità di lavoro concrete e stabili a molti giovani. Se infatti nelle varie attività che danno vita a Spazio The Box sono occupate oltre 40 persone, l’apertura di Olio Fish Bar a Saronno offre impiego ad altri cinque giovani, tutti sotto i 35 anni e tutti della zona.

IL CONCEPT DI OLIO FISH BAR

Gli interni di Olio Fish Bar ricordano l’esterno di Spazio The Box, in un gioco di richiami discreto ma capace di creare un solido filo conduttore tra le due location, quella di Origgio e quella di Saronno.

Per Olio Fish Bar, Lucia Milini – che si è occupata del progetto in qualità di titolare e architetto – ha scelto come materiali principali e caratteristici il legno di rovere e il marmo verde del Guatemala. Grazie a queste scelte, Olio fish bar acquisisce un aspetto raffinato, caldo, accogliente. Varcata la soglia, il viaggio ha inizio: l’atmosfera ricorda quella dei locali delle maggiori capitali europee, anche grazie all’uso sapiente delle luci, dei colori e alla separazione accorta degli spazi. Gli ambienti si snodano con perfetta cura dei dettagli dal bancone conviviale all’ingresso (imperdibile punto di vista privilegiato sulla piccola cucina), ai comodi tavolini in sala fino a quelli nel porticato affacciato sul cortile interno, dove campeggia la monumentale scultura di Igor Mitoraj, un ulteriore collegamento con lo stile di Spazio The Box.

Proprio come un viaggio di cui ci si innamora a poco a poco, da Olio fish bar ci si accomoda per un’esperienza veloce e si finisce col restare, rapiti dall’atmosfera rilassata e dalla possibilità di assaggiare prelibatezze uniche.

In carta, sotto la supervisione dell’executive chef di Olio Andrea Marinelli, gli ospiti di Olio Fish Bar trovano una proposta gastronomica giovane, informale ma di grande qualità, pensata per socializzare e condividere il piacere del buon bere e del buon cibo.

Golose proposte a base di pesce crudo, fritti leggeri e fish burger dai nomi ispirati alle spiagge per il surf più famose del Mondo sono disponibili a pranzo dal martedì al sabato, mentre la domenica è dedicata al brunch, con un menù speciale fatto di proposte di mare e di terra.

All’ora dell’aperitivo – disponibile il giovedì, il venerdì e il sabato – Olio Fish Bar si anima di luci e di chiacchiere, con proposte dai nomi di città che, mentre garantiscono l’abbinamento perfetto tra pietanze e vino, suggeriscono esperienze di viaggio che durano lo spazio di qualche ora ma restano nel cuore e nel palato a lungo. L’orario serale si estende fino alle 22, per divertirsi ad assaggiare anche i singoli piatti, da associare ai tanti vini al calice disponibili, oppure alla selezione di bottiglie di spumanti italiani, perfette per vivere una serata divertente con gli amici, i colleghi o con la famiglia.

Per prendersi cura dei clienti al meglio, la sala di Olio fish bar è affidata a Silvia Spinelli e la cucina è nelle mani dello chef resident Roberto Passiatore. La creatività e la selezione delle materie prime è sotto la responsabilità dello chef Marinelli e della brigata del Ristorante Olio.

