ISPRA – Una sconfitta inaspettata quella subita oggi dal Saronno in trasferta contro l’Ispra. Il Saronno veniva da una striscia di 13 risultati utili consecutivi.

Il Saronno si trova subito in difficoltà quando Oldrini, capocannoniere dell’Ispra riesce a scartare Borges a infilarla facilmente a rete. Il primo tempo vede un Saronno che fatica a reagire. Diverso discorso per quanto riguarda il primo quarto d’ora del secondo tempo, in cui il Saronno trova gol e inizia a crederci col gol di Drago al 13′. Ma poco dopo è l’Ispra a trovare il vantaggio con Dardha e complicare la situazione per la formazione biancoceleste. Al 28′ arriva anche il 3-1 dell’appena entrato Furiga che ipoteca la partita. Solo alla fine dei supplementari riesce Bello su punizione ad accorciare il punteggio e a portare il Saronno sul 3-2. Ma oramai è troppo tardi.

Il tabellino

Ispra-Fbc Saronno 3-2

ISPRA (4-4-2): Berton; Senaj (26’ st Furiga), Suanno, Zecchini, Dardha (47’ st Doda); Gomez, Brovelli, Schiavoni, Verde M.; Oldrini (44’ st Coulibaly), Verde S. (40’ st Modde). A disposizione Ferrario, Bruno, Bortoli, Colombo, Giussani. All. Iori.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Rivaldo; Zanotti, Bello, Torriani, Rudi (1’ st Della Torre); Scampini; Pelucchi (19’ st Malaspina); Gheller, Di Noto (46’ st Bredice); Drago, Maugeri (1’ st Brighenti). A disposizione Sardaro, Pecis, Vanzulli, De Marco, Sasso. All. Tricarico.

Arbitro: De Nicola di Milano (Pasquazzo di Busto Arsizio e Buratti di Busto Arsizio).

Marcatori: 5’ pt Oldrini (I), 13’ st Drago (S), 15’ st Dardha (I), 28’ st Furiga (I), 50’ st Bello (S).

Le interviste

Risultati e classifica

Acccademia Inveruno-Mariano 3-2, Aurora Cmc Uboldese-Base 96 0-2, Baranzatese-Meda 1-0, Esperia Lomazzo-Amici dello Sport 0-1, Ispra-Saronno, Morazzone-Lentatese 1-2, Solese-Universal Solaro 1-0, Valle Olona-Besnatese 3-1.

Classifica: Fbc SAronno 52, Base 96 43, Valle Olona 40, Meda 39, Baranzatese 37, Esperia Lomazzo 36, Unviersal Solaro 33, Lentatese 30, Ispra e Besnatese 28, Accademia Inveruno e Amici dello Sport 25, Marianoo 24, Morazzone 20, Aurora Cmc Uboldese 20, Solese 17.

