SARONNO – Nel girone legnanese della Terza categoria, alla 18′ giornata, la sconfitta esterna (1-0) sul campo della Legnanese complica la vita al Dal Pozzo, scavalcato al comando della classifica dal San Giorgio invece vincente in casa 2-1 contro il Mascagni. In classifica San Giorgio 42 punti e Dal Pozzo 40, terzo il Mascagni a 37.

Nel girone A della Terza categoria varesina, anch’esso alla 18′ giornata, successo esterno per l’Amor Sportiva, 2-0 al Sumirago Boys con doppietta di Banfi. L’Airoldi Origgio invece ha perso in casa 2-0 contro i bustocchi della Beata Giuliana. In classifica Arnate primo a 39 punti, secondi Amor sportiva, Union Oratori Castellanza e Beata Giuliana appaiate a 38 punti, dietro il vuoto; l’Airoldi ha 23 punti ed è a metà graduatoria.

