x x

LOMAZZO – L’Esperia Lomazzo perde a sorpresa per 0-1 contro gli Amici dello Sport dopo il gol di Berton. Gli AMici dello Sport riescono così a conquistare tre punti fondamentali per la salvezza, sono ora a 25 punti a parimerito con l’Accademia Inveruno. Il Lomazzo riesce a rimanere in corsa playoff a un punto solo dalla Baranzatese.

Il tabellino

ESPERIA LOMAZZO-AMICI DELLO SPORT 0-1

ESPERIA LOMAZZO Griggio, Cassina, Ronzoni, Riolo (Rampoldi 6′ st), Pisani, Quitadamo (Reci 14′ st), Romeo (Brittanni 23′ st), Canavese, Metti (Carà 19′ st), Schiavano, Leone. A disposizione Stillitano, Rampoldi, Pagliari, Garri, Fattizzo, Carà, Reci, Buti, Brittanni.

AMICI DELLO SPORT Di Mango, Mkhini (TRevisan 33′ st), Finato, Nardone, Tirelli, Ornaghi, Caccia, Caldiroli (Cozzi 16′ st), Avinci (Rimdoli 43′ st), Berton (Riccio 6′ st), Macchi. A disposizione Castiglioni, Sala, Riccio, Grassimi, Cozzi, Rimodi, Trevisan, Zaroli, Oldani.

ARBITRO: Mattia Malerba di Cinisello Balsamo, assitenti Mattia Rignanese Legnano e Alessandro Donato Legnano.

Marcatori: Berton (S).

05032023