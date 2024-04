Calcio

LOMAZZO- Nella 27′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l‘Esperia Lomazzo ospita la Baranzatese e subisce una pesante sconfitta per 0-4, con la squadra ospite che domina l’incontro in lungo e in largo.

La squadra ospite ha imposto il proprio gioco sin dai primi minuti, mettendo sotto pressione i padroni di casa attaccando continuamente. È stato Fantaziu a sbloccare il punteggio, trovando la rete che ha aperto le marcature. La Baranzatese continua a costruire azioni con determinazione e Grimaldi ha trovato la rete, ampliando il gap tra le due squadre. Gli ospiti continuano a premere sull’acceleratore e Stoica sigla la terza rete della giornata. A chiudere le marcature è Ruggeri, che completa il trionfo della squadra di mister Comin.

Con questo risultato, l’Esperia Lomazzo rimane ferma a 24 punti, scendendo in penultima posizione; dall’altra parte la Baranzatese sale a 40 punti, nella zona neutra della classifica.

Esperia Lomazzo Calcio-Baranzatese 0-4

BARANZATESE: Piagni, Di Stefano, Guastone, Stoica, Ricci, Capelli, Grimaldi, Romeo, Fantaziu, Lillo, Pieri. A disp: Romani, Raffaele, Dell’Anna, Foglia, Ciaccia, Messaoudi, Battagli, Ruggeri, Venturi. All. Comin.