Calcio

CANEGRATE- Nella 28′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Esperia Lomazzo ottiene una vittoria di misura fondamentale sul campo del Calcio Canegrate con il risultato di 0 a 1.

L’Esperia Lomazzo scende in campo con la voglia di ottenere punti importanti per guadagnare posizioni in classifica, in vista dei possibili playout, nonostante rimanga ancora viva la possibilità di salvezza diretta. Il Canegrate, invece, già salvo vuole fornire prestazioni per concludere al meglio la stagione. A decidere la gara è la rete di Cassina che regala tre punti importantissimi al Lomazzo.

Con questa vittoria, la squadra di mister Mauri, scavalca il CAS Sacconago in classifica, salendo a 27 punti. Dall’altra parte il Calcio Canegrate rimane fermo a 37 punti.

Calcio Canegrate-Esperia Lomazzo 0-1

CALCIO CANEGRATE: Villa, D’Aversa, Razzini, Rossi, Gemmi, Selmo, Costalunga, Rondanini, Paoluzzi, Ferrari, Cotugno. A disp: Mariani, Tallarico, Dovera, Andreoni, Citro, Barbieri, Pansardi, Boni. All. Carugo.

ESPERIA LOMAZZO: Maldifassi, Diatta, Maggioni, Chiarello, Cassina, Ikhrizzi, Sala, Canavesi, Metti, Eusebio, Pelle. A disp: Stillitano, Sarpa, Martini, Frattini, Bravo, Astorini, Diallo. All. Mauri.