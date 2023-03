x x

SARONNO – Nel primo week end di marzo al palazzetto Palagolfo di Follonica, comune in provincia di Grosseto, si è disputata la 20° edizione dell’Open di Toscana con gare di Karate nelle due specialità Kata (forma) e Kumite (combattimento).

Gara molto importante in quanto con applicazione del nuovo regolamento Fijlkam, in cui per la prima volta nelle convocazioni con la nazionale Italiana giovanile verrà tenuto in considerazione il ranking Italiano basato sui risultati degli atleti in determinate competizioni; questa di Follonica infatti era la prima gara dell’anno in cui in palio oltre alla vittoria della gara stessa venivano assegnati i punti ranking. Vista l’importanza dell’evento erano presenti tutti i migliori atleti Italiani per un totale di circa millecinquecento contendenti, presente anche lo staff della nazionale giovanile per visionare gare e atleti.

Le competizioni sono iniziate il venerdì con gli atleti under 21 per finire la domenica sera con le premiazioni delle gare di Kata. Splendida cavalcata della saronnese Alessandra Bossi, appartenente alla palestra Skorpion di Castellanza, che domina la gara di Kumite categoria cadetti -47 Kg di peso, vincendo tutti gli incontri con sicurezza e merito mettendo a segno un totale di ben ventisette punti fatti ed uno solo subito. Prestazione significativa che certifica il percorso agonistico che questa giovane atleta ha intrapreso con decisione, passione ma anche con molti sacrifici. Vista l’importanza dell’evento il pubblico ha gremito gli spalti capienti del palazzetto per l’intero weekend di gare incitando e applaudendo gli atleti che hanno dato vita a competizioni di altissimo spessore tecnico.

Un plauso all’organizzazione che ha gestito l’evento nel migliore dei modi, rispettato le tempistiche stimate senza eccessivi ritardi e senza intoppi vari.