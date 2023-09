SARONNO – Nel weekend appena trascorso si è disputata la 13 edizione dell’International basel open masters 2023, gara internazionale di Karate nelle due specialità Kata (forma) e Kumite (combattimenti).

Le competizioni si sono svolte in Svizzera a Basilea, città molto bella situata sul fiume Reno nella parte nord-ovest della nazione, proprio al confine con la Francia e la Germania.

L’evento, molto prestigioso, ha richiamato come al solito tanti atleti provenienti da diverse nazioni, tra cui diversi atleti professionisti come quelli della nazionale Turca seniores, alcuni atleti delle Fiamme oro (polizia di stato), una compagine Iraniana in cui spiccava la medaglia d’oro olimpica di Kumite Sajad Ganjzadeh e molti altri.

Ottima prestazione della Saronnese Alessandra Bossi che ha vinto la medaglia d’oro nella gara di Kumite individuale categoria Under 18, -48 Kg di peso. Nonostante sia stata la prima gara dopo la pausa estiva, la saronnese ha ripreso il suo percorso agonistico con una prestazione di rilievo ed una bella vittoria che oltre alla soddisfazione per il gradino più alto del podio, ha certifica il duro lavoro di preparazione fatto durante l’estate.

Le gare sono state seguite con entusiasmo da un numeroso pubblico che ha sempre gremito gli spalti, apprezzando l’impegno e la determinazione e soprattutto la qualità tecnica degli atleti che si sono fronteggiati senza mai risparmiarsi ma sempre nel pieno rispetto reciproco. Impeccabile l’organizzazione che ha garantito lo svolgimento delle competizioni senza particolari intoppi.