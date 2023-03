x x

SARONNO – Erano da poco passate le 8 stamattina lunedì 13 marzo quando si è verificato l’impatto tra una Lancia Y guidata da una 48enne di Lomazzo e la bicicletta su cui stava pedalando un 41enne.

L’uomo è finito a terra e la conducente dell’auto ha subito fermato la vettura per prestargli aiuto. Alle 8.02 è arrivata la chiamata al numero unico delle emergenze con la centrale operativa del servizio Areu che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca. Il personale sanitario si è occupato subito del ciclista che non ha mai perso i sensi. E’ stato comunque portato in codice verde all’ospedale di Saronno per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Saronno che ha provveduto a raccogliere la testimonianza delle due persone coinvolte e a effettuare tutti i rilievi del caso per risalire alle cause e alle responsabilità del sinistro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione