SARONNO – Amor sportiva pronta al rush finale del campionato varesino di Terza categoria, per conquistare il primo posto finale, che vale la promozione. Si è arrivati alla 19′ giornata, ne restano 7 da disputare e quindi un possibile bottino di 21 punti. I saronnesi di Cassina Ferrara sono reduci dal successo interno per 4-0 contro la Cedratese, domenica prossima trovano il modesto Aurora Galasecca in trasferta; poi il 26 marzo osserveranno il turno di riposo. Gli incontri successivi sono previsti il 2 aprile con il derby Airoldi Origgio-Amor (con cambio d’orario d’inizio delle gare, dalle 14.30 alle 15.30), il 16 aprile lo scontro al vertice Amor-Beata Giuliana, il 23 aprile sempre domenica il “semplice” School of sport-Amor, domenica 30 aprile altro incontro complicato, Amor-Arnate, e infine il 7 maggio Azalee Gallarate-Amor.

Le statistiche

A livello di statistiche. l’Amor sinora ha vinto 13 delle 18 gare disputate (con 2 pari e 3 sconfitte), ha segnato 43 reti e ne ha subiti 17, con media di 2.4 gol a partita. Capodannoniere è Banfi.

La classifica

Classifica: Union Oratori Castellanza, Amor, Beata 41 punti. Arnate 39, Airoldi Origgio e Azalee Gallarate 24, Busto 81 23, Cedratese 20, Sumirago Boys 17, School of sport, San Luigi e Centro Gerbone 13, Aurora Golasecca 12.

(foto di gruppo per l’Amor sportiva pronta al rush finale della stagione)

16032023