x x

SARONNO – Doppio furto al cinema Prealpi di Saronno. Da rubare non c’era molto, visto che la proprietà cerca di non lasciare niente di valore per evitare proprio questo tipo di problemi ma i ladri o forse il ladro ha preso di mira la sala di piazza Prealpi per due volte.

Le segnalazioni sono arrivate nel pomeriggio per la presenza di un uomo che mostra le parti intime ai passanti in via Varese.

Intervento in forze dei pompieri nel Parco delle Groane alla periferia di Cesate, nella zona di via dei Martiri. A dare l’allarme alcuni abitanti nelle vicinanze, che avevano notato una colonna di fumo e quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco si sono trovati davanti ad un rogo di grosse proporzioni, che ha riguardato diecimila metri quadri di area boschiva.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

16032023