SARONNO – Prosegue con grande attivismo l’impegno in campo culturale e benefico del Lions Club Saronno Host Solidalia.

In una recente serata, che ha visto la partecipazione di Cristina Dell’Acqua, autrice di diversi saggi che richiamano la cultura greca e latina, il presidente Balzaretti ha consegnato all’associazione Città di Smeraldo, impegnata nel ricupero del disagio giovanile, un contributo di 6.000 euro, frutto dell’azione natalizia che con il concerto di Natale ha permesso al Club un doppio service: soddisfare la voglia di musica dell’area saronnese e rendere disponibili fondi per un’azione veramente meritoria.

