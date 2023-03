x x

SARONNO – Con il sesto incontro svoltosi questa settimana è giunto a metà strada al Cinema Silvio Pellico il percorso del progetto Melting Plot – percorsi di cinema tra didattica e inclusione – proposto da Acec per avvicinare il mondo della scuola al cinema.

Il progetto è uno dei tredici finanziati dal Miur nell’ambito del Bando 2022/23 “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola” e che cinema Silvio Pellico è una delle 6 sale

della comunità della Lombardia selezionate per la fase operativa, che ha avuto inizio nello scorso mese di febbraio.

L’attività pianificata a Saronno prevede un ciclo di appuntamenti per le scuole di ogni ordine e grado, con l’organizzazione di 12 incontri in sala (2 per ogni raggruppamento di studi) in cui la visione di un film e/o di uno o più cortometraggi è accompagnata poi da una sessione formativa condotta da Raffaele Chiarulli, iscritto all’albo formatori del Miur e docente dell’Università Cattolica di Milano.

I primi 6 incontri hanno visto una straordinaria partecipazione sia quantitativa che

qualitativa da parte delle scuole saronnesi, degli studenti e dei docenti, Lo testimoniano anche le cifre: ben 8 istituti scolastici coinvolti, con la partecipazione agli incontri di 65 classi con oltre 1500 studenti di ogni età.

Ma anche l’apprezzamento per l’iniziativa e i suoi contenuti è sinora molto alto sia da parte dei ragazzi che dei docenti. Il percorso di “avvicinamento del mondo della scuola al cinema”, sempre più vitale per la realtà delle sale e delle Sale della Comunità in particolare, proseguirà a Saronno dal 13 aprile con la seconda parte del ciclo di incontri per concludersi entro la metà di maggio.

