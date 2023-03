x x

GERENZANO – L’ottimo risultato ottenuto dall’associazione “i Colori di Gerenzano” durante la Sagra del Pane ha dato i suoi frutti in un importante azione benefica.

Il gruppo gerenzanese, infatti, devolverà 2090 euro alla Caritas di Gerenzano, a sostegno delle famiglie bisognose del paese.

Questo risultato è stato raggiunto grazie alle vendite del pane ai banchetti, per un totale 1790 euro, e grazie alle donazioni dei cittadini di Gerenzano, per un totale di 300 euro, raccolti dall’associazione.

La manifestazione ha avuto luogo lo scorso 19 marzo, nella festa del papà, e ha visto partecipi moltissimi volontari che sin dalle 6.30 del mattino hanno imbustato il pane per la vendita; tutte le scorte sono andate sold out entro la fine della giornata.

(foto d’archivio: un banchetto durante la sagra del pane)