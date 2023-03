x x

SARONNO – Auto invade la corsia e finisce contro la protezione della ciclabile.

Nel territorio di Gerenzano, i carabinieri si sono trovati dinanzi un bivacco, in uso ai trafficanti di sostanze stupefacenti, dove hanno ritrovato circa 700 grammi circa di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina ed eroina nonché una pistola calibro 9×21 e una pistola mitragliatrice “Skorpion” cal. 7,65, entrambe comprensive del relativo munizionamento.

“Si informa la cittadinanza che in queste ore è stata segnalata la presenza di un individuo, che con un cappello da vigile, chiede di poter accedere nelle proprietà private. Si raccomanda di non aprire; non è un agente della polizia locale“. L’avviso viene dall’Amministrazione civica di Cislago ed è stato diffuso anche sui social. Proprio stamane in Municipio sono giunte segnalazioni riguardo alla presenza dello sconosciuto, le autorità comunali hanno subito informato le forze dell’ordine.

Una stagione che si preannuncia appassionante con tanti stimolanti obiettivi da raggiungere per scrivere nuove pagine di storia. Davanti ad una platea di oltre 100 presenti, il Saronno Softball Baseball ha presentato nella splendida cornice dello Starhotels Grand Milan di via Varese, la stagione 2023, che tra pochi giorni prenderà ufficialmente il via con la disputa delle prime partite di campionato.

