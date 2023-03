x x

SARONNO – A Saronno arriva la Prima edizione della Festa di Primavera, organizzata dal comitato genitori dell’istituto Aldo Moro.

Nella giornata di sabato 1 aprile, il parco dell’ex Seminario lato Santuario Santa Vergine dei Miracoli, si appresta ad accogliere la prima edizione della Festa di primavera, una coinvolgente manifestazione dedicata ai bambini e non solo. Grazie al desiderio del Comitato genitori Aldo Moro Saronno, alla collaborazione dell’associazione Semplice Terra e di tante realtà locali, con l’aiuto di molti genitori, i colori della primavera invaderanno il parco di Saronno.

Dalle 10 alle 17 saranno presenti diversi stands in cui poter acquistare piante e fiori per arricchire giardini e appartamenti, così da accogliere la stagione primaverile. Diverse inoltre le proposte per intrattenere e coinvolgere bambini e ragazzi; molti infatti saranno i laboratori creativi e didattici tra cui: laboratorio di semina, laboratorio di composizione floreale, costruzione di origami, alla scoperta delle api, semi in mostra, vivere da farfalla.

Durante la giornata saranno presenti giochi gonfiabili e momenti di animazione per bambini, un’area ristoro e tanto zucchero filato. Parte del ricavato sarà devoluto all’attivazione di progetti scolastici e all’acquisto di materiali per l’Istituto Comprensivo Aldo Moro.

