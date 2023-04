x x

SOLARO – Con il rinnovo dell’approvazione delle convenzioni dei Piani di lottizzazione residenziale d’ufficio e l’inserimento dell’edificio “ex oratorio femminile” fra gli edifici dismessi che potranno essere oggetto di rigenerazione urbana, si avvia ufficialmente il piano di riqualificazione urbanistica di un’area centrale del territorio del centro di Solaro, quella compresa tra piazza Libertà e via San Francesco. La riqualificazione urbanistica attesa da anni permetterà di rinnovare e completare il tessuto urbanistico e migliorare i collegamenti tra il centro paese, il polo scolastico di via San Francesco, il parco Vita e la zona sud del paese. L’intervento residenziale prevede la realizzazione su aree di proprietà privata comprese tra piazza Libertà e via San Francesco di unità immobiliari come previsto e regolamentato dalle norme del Piano di Governo del Territorio inserendosi coerentemente nel tessuto esistente, così come l’intervento di rigenerazione urbana prevede la trasformazione residenziale della struttura di piazza Libertà (“ex oratorio femminile”), comprensiva di verde pubblico attrezzato.

All’interno dell’operazione, oltre al citato verde pubblico, sarà realizzata in convenzione a scomputo oneri un’importante opera pubblica quale è la nuova strada di congiunzione tra piazza Libertà e via Giovanni Da Solaro, strada corredata da un significativo tratto di pista ciclabile che, collegandosi alla rete prevista con altre operazioni legate al Pnrr, consentirà di attraversare in sicurezza la maggior parte del territorio comunale. La strada dovrà essere realizzata entro il tempo limite di tre anni dalla sottoscrizione della convenzione.

Rileva Maurizio Castelnovo, assessore comunale all’Urbanistica: “Portiamo a compimento un lavoro di concerto durato numerosi anni che ci consentirà di riqualificare e rigenerare una frazione sostanziale del centro del paese. Non è stato facile riuscire a trovare una soluzione che potesse soddisfare sia le esigenze pubbliche che private, sviluppando un proficuo dialogo che ha impiegato mesi di lavoro per concretizzarsi. Va ricordato che questo piano attuativo è presente negli strumenti urbanistici del Comune di Solaro da almeno 50 anni, dunque l’area, frazionata in numerosi diversi proprietari, risulta edificabile dallo stesso periodo di tempo. In questa fase storica, limitiamo dunque l’erosione di nuovo territorio in favore di una miglior qualificazione di aree interne e contigue al centro del paese”.

