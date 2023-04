x x

SARONNO – Un canestro realizzato tirando dall’altra parte del campo: non capita spesso di vederlo e quando è successo si è alzato tutto il pubblico per applaudire. Autore dell’impresa Andrea Negri, giocatore dell’Az Robur Saronno che nella penultima giornata di C Gold ieri sera al Palaronchi di via Colombo ha travolto il malcapitato Cusano, 102-59. L’ultimo tiro del primo tempo è stato quello a tre punti di Negri da distanza incredibile, che ha entusiasmato gli spettatori.

Nella sua corsa verso la promozione in serie B al Saronno manca solo l’ultimo tassello: se sabato 15, dopo la pausa pasquale, vincerà a Cermenate, a quel punto il salto di categoria sarà matematico.

