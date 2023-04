x x

SARONNO – Aprile si apre con una nuova vittoria della Pallavolo Saronno che, nella serata di ieri, davanti alla tifoseria di casa del PalaDozio, ha battuto la Galstaff Mornago con un punteggio di 3-1 (25-23, 22-25, 25-20, 25-12).

Il primo set è stato giocato quasi interamente alla grande dal Saronno, se non fosse stato per una piccola rimonta avversaria verso la fine, che però non è bastata a strappare la vittoria agli Amaretti. Il secondo set si è svolto in maniera molto simile al primo, ma questa volta il punto è stato portato a casa dal Mornago. Durante il terzo e il quarto set coach Chiofalo ha effettuato dei cambi, togliendo l’opposto e dando la possibilità di rientrare in campo a Scurzoni e Turolla, cosa che ha cambiato il ritmo del match e della squadra, che ha giocato ottimamente, riuscendo a conquistare la vittoria senza alcun tipo di fatica.

“Sapevo benissimo che questa sarebbe stata una partita che necessitava un’attenzione costante e che gli avversari si sarebbero potuti portar via un set – queste le parole di coach Luca Chiofalo – siamo però rimasti abbastanza concentrati da riprendere in mano l’incontro. Queste sono le partite peggiori peggiori, perchè quando non c’è nulla in palio è facile perdere la testa e lasciare punti in giro”.

Qui i tabellini: Peslac 9, Cafulli 18, Olivati 13, Buratti, Fumero 6, Turolla 5, Falanga 12, Marnoni, Scurzoni 4, Gallo, Guaragna. Liberi: Guglielmo, Fontana (K) 1

Grazie anche a questo nuovo risultato positivo la Pallavolo Saronno si tiene stretta il quarto posto in classifica, al vertice del quale troviamo nuovamente i bergamaschi della Scanzorosciate.

(foto della squadra)

