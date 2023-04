x x

UBOLDO – SARONNO – Dopo il grande successo dello scorso anno, Officine Musicali Aps propone l’edizione 2023 di “IncontrArTi”, rassegna organizzata dall’associazione con il patrocinio del Comune di Uboldo.

Un ricco calendario di iniziative ed appuntamenti che vedrà la Casa dei Talenti “G. Radrizzani” di Uboldo come luogo protagonista dal 14 aprile all’8 giugno.

Nove settimane tra concerti, cinema, spettacoli, presentazioni letterarie ed interessanti momenti di approfondimento su diverse tematiche culturali e sociali. Ce n’è per davvero per tutti i gusti. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito per il pubblico di appassionati e curiosi che vorranno partecipare e tornare ad incontrarsi attorno alle “bellezze” delle varie forme d’arte e degli argomenti trattati.

Questa seconda edizione di “IncontrArTi”, si aprirà con un grande tributo alla genesi della TV commerciale italiana, fenomeno imprenditoriale e di cultura popolare“germogliato” proprio nel nostro territorio “a cavallo” tra Varese e Milano.

In collaborazione con l’Associazione Amici di Renzo Villa, dal 14 al 16 aprile il pubblico avrà modo di ammirare gratuitamente la mostra evento: “TI RICORDI QUELLA SERA? – La nascita di Antenna 3 Lombardia e l’innovazione del linguaggio televisivo”. Video, giornali d’epoca, fotografie, documenti, oggetti, apparecchiature televisive e mirabilia riferite alla grande avventura della tv privata fondata e animata da Enzo Tortora, Renzo Villa, Lucio Flauto, Ettore Andenna e moltissimi altri.

“Il programma primaverile di Officine Musicali riparte con un doveroso omaggio all’esperienza imprenditoriale che ha rivoluzionato in modo garbato ed innovativo il linguaggio televisivo nazionale creando un vero fenomeno POP – spiega Dario Monticelli, presidente di Officine Musicali APS. Può piacere o meno, ma è indubbio che vi sia stato, come uno sparti acque, un prima ed un dopo la TV ideata dalle menti di Renzo Villa ed Enzo Tortora a Legnano sul finire degli anni 70. Quanti artisti, quanti format e quante intuizioni sono nate e passate dagli studi di via per Busto 15 – all’epoca i più grandi d’Europa. E quanto pubblico dei nostri paesi ha vissuto quell’esperienza, quelle serate come un momento di leggerezza e spensieratezza in anni caratterizzati da un contesto sociale complesso. A quarant’anni di distanza riteniamo importante documentare quella storia ancora molto viva nei ricordi di tanti e farlo proprio nel saronnese, un contesto molto vicino a dove tutto è nato. Una epopea, quella della storica Antenna 3, che merita di essere riscoperta e conosciuta anche dai più giovani per comprendere come, anche grazie alla TV commerciale, cambiò la società.

Oltre all’esposizione, sono due gli appuntamenti di particolare rilievo alla Casa dei Talenti di Uboldo:

venerdì 14 aprile , alle 21:30 , la proiezione del docufilm VIA PER BUSTO 15 – La tv commerciale è nata qui realizzato dal regista Marco Pugno .

, , la proiezione del docufilm realizzato dal regista . domenica 16 aprile, alle 16:00, il talk show con la presentazione del libro: “UNA FETTA DI SORRISO. Renzo Villa, l’inventore della TV commerciale raccontato da chi lo ha conosciuto”, Ed. Paola Caramella Editrice, 2023 – con la presenza di Ettore Andenna e di Cristiano Bussola.

Il tutto con la collaborazione di ProLoco Uboldo.

“Sono molto contenta che la Rassegna IncontrArTi allieterà nuovamente la nostra Casa dei Talenti – afferma Laura Radrizzani, Assessore alla Cultura del Comune di Uboldo. L’iniziativa ricca di spettacoli teatrali, musica dal vivo, cinema e mostre con ingresso gratuito ha attirato lo scorso anno numerosi visitatori – non solo di Uboldo, ma provenienti da molte località lombarde anche lontane. Un doveroso grazie lo devo ad Officine Musicali per l’impegno profuso nel riorganizzare anche in questo 2023 la rassegna. Sono certa che questi due mesi densi di attività riscuoteranno un rinnovato interesse e successo tra il pubblico proprio partendo dalla riscoperta della storia di Antenna 3. Con IncontrArTi ed il progetto RiEsCo la nostra Casa dei Talenti è rinata divenendo un accogliente ed ottimo spazio di confronto culturale.

Dichiara Wally Giambelli Villadell’Associazione Amici di Renzo Villa: “Per l’associazione amici di Renzo Villa è un onore che la mostra sia ospitata all’interno del ricco programma di manifestazioni organizzate da Officine Musicali. L’Antenna 3 di Renzo Villa fece parte della vita di moltissimi di noi negli anni 70/80 e vedere, o assistere alle trasmissioni in diretta come pubblico in quel grande Studio 1, era un passatempo che avevamo solo in Lombardia. Spero che in tanti vogliano rivivere quei tempi, tuffandosi tra i documenti, le foto e i video che porteremo ad Uboldo.

Ma non finisce qui!

Gli eventi dedicati ad Antenna 3 avranno anche uno straordinario ed imperdibile prologo giovedì 13 aprile alle ore 21:00 c/o il Teatro Giuditta Pasta di Saronno con la XVII edizione di “Musica in Corso”.

Lo storico spettacolo di beneficenza ideato da Officine Musicali, quest’anno in collaborazione con l’associazione CulturalMente&MusicalMente ed il patrocinio del Comune di Saronno, prende le vesti del Gran Varietà.

Il titolo sarà proprio: “TI RICORDI QUELLA SERA?” L’evento farà rivivere al pubblico le simpatiche atmosfere che caratterizzavano le trasmissioni della “mitica Antenna” di Legnano. Presentati con sapiente ironia da Ettore Andenna – già mattatore di programmi come “La Bustarella”, si esibiranno sul palco: Enrico Beruschi, Flavio Oreglio, I Barlafus, Ale Led ed i Rebel Bit.

Non solo un revival, ma una manifestazione con tanto soprese, ottima musica e sicuro divertimento a favore di Rete Rosa, meritoria realtà che si occupa delle donne vittime di violenza nel territorio saronnese.

Biglietto unico 15 euro acquistabile c/o Biglietteria Teatro Giuditta Pasta, Cartoleria Pagani di Uboldo, oppure tramite servizio WhatsApp: 3286673487 ed online sul sito: www.officine-musicali.com

Abbiamo accolto con entusiasmo di partecipare alla realizzazione di questa interessante iniziativa – afferma Anna Clerici responsabile dell’associazione CulturalMente&MusicalMente. Mi piace pensare che il piacere di “IncontrArTi” valichi i confini di Uboldo, Saronno, Lombardia per un abbraccio metaforico che sia inclusivo ad ogni persona e realtà condivisibile.