RESCALDINA – E’ stato trovato da un automobilista di passaggio, ferito ad una gamba, sul ciglio della strada fra i boschi di Rescaldina e Uboldo, ed è stato portato al pronto soccorso: l’uomo era stato poco prima gambizzato, raggiunto da un colpo di arma da fuoco, si pensa all’interno di una delle aree di spaccio di droga della zona. Ha riportato ferite di una certa rilevanza ma non è in pericolo di vita. Per il momento sulla vicenda non si conoscono ulteriori particolari, se non che dal pronto soccorso il personale sanitario ha ovviamente subito contattato i carabinieri che sono accorsi ed hanno sottoposto a dun primo interrogatorio il ferito.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri. La sparatoria si è dunque verificata in una zona dove già ci sono stati altri episodi simili, una delle aree boschive dove lo spaccio è fiorente.

04042023