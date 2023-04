x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della palestra Skorpion di Castellanza in merito alla karateka saronnese Alessandra Bossi.

Il Karate ha fatto tappa anche in Sardegna, ad Olbia, dove è stato organizzato con successo il primo Open di Sardegna con in palio punti ranking. Circa settecento atleti agonisti si sono fronteggiati per tutto il week end in gare di Kata (forma) e Kumite (combattimenti) dando vita ad incontri di alto livello tecnico e avvincenti fino alla fine.

Un altro risultato di rilievo per la Saronnese Alessandra Bossi, appartenente alla palestra Skorpion di Castellanza, che Sabato primo Aprile ha ottenuto una prestigiosa medaglia d’argento nella gara di Kumite categoria Junior -48 kg di peso. Risultato un pochino stretto alla Saronnese, che in finale era in vantaggio fino alla fine, subendo praticamente a zero secondi il punto della sconfitta. Comunque un risultato che certifica il percorso di crescita e di maturazione agonisti che questa atleta sta perseguendo con tenacia e passione. Ottimo riscontro di pubblico che ha gremito il palazzetto e seguito con molta passione le competizioni; un plauso all’organizzazione che ha condotto la manifestazione in maniera perfetta .

