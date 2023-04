x x

Il primo trimestre di quest’anno non sarebbe potuto andare meglio per gli investitori in criptovalute. Chi ha investito sulla regina delle criptovalute, bitcoin, può godersi oggi un rendimento del 70% circa dall’inizio dell’anno. Tuttavia, questa settimana non è cominciata benissimo. È arrivato il momento di aggiungere alternative al proprio portafoglio?

BTC si mantiene in zona $28.000, in rialzo di circa il 3% nell’ultima settimana, rimanendo comunque ancora piuttosto lontano dal record dell’anno di $29.159 fatto registrare il 30 marzo scorso. La capitalizzazione di mercato completamente diluita di BTC è superiore a $580 miliardi, mentre il market cap generale delle crypto è di $1.158 miliardi. Questo significa che la dominance di bitcoin è superiore al 46%, ma è stata anche molto più elevata in passato.

#Bitcoin just closed UP for 3 months in a row.



This has signalled the start of a new BULL MARKET 3 times without fail. 🚀 pic.twitter.com/Jaczi50ZEp — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) April 2, 2023

Per quanto riguarda le previsioni di bitcoin, molti si dicono sicuri che le tre candele mensili verdi di fila siano la conferma definitiva dell’inizio di una bull run che si protrarrà per molto tempo. È vero che dopo le ultime tre volte in cui tre mesi consecutivi si sono chiusi in positivo, subito dopo c’è stato un significativo aumento del valore. È vero però anche che a volte si cercano schemi che non esistono.

Nell’esempio mostrato relativo al 2019, la bull run è stata seguita da un anno in cui il valore si è leggermente corretto e poi si è spostato lateralmente. Dopodiché, però, c’è stata davvero una massiccia corsa al rialzo. Quindi possiamo essere ragionevolmente sicuri, o perlomeno fiduciosi che, sulla base di quanto visto nei primi tre mesi dell’anno, il bear market si sta ritirando. Ma questo non significa necessariamente che seguirà un rally. La stabilizzazione dopo un rialzo superiore al 70% è certamente auspicabile e può anche richiedere tempo. Non bisogna esagerare con l’euforia per la formazione di nuovi massimi storici quest’anno: è ancora troppo presto e inoltre le condizioni macroeconomiche del 2023 non appaiono migliori di quelle del 2022, tutt’altro.

L’andamento è stato laterale per più di due settimane, anche se durante questo periodo ci sono state alcune brutte notizie per il mercato delle criptovalute. Questo è un buon segno e suggerisce che bitcoin non è così incline a titoli negativi quest’anno come lo era l’anno scorso. Resta da vedere come le autorità statunitensi procederanno con la regolamentazione e se questa sarà utilizza come riferimento per altre parti del mondo. In questo caso, il valore potrebbe rapidamente scendere di nuovo sotto la soglia dei $25.000.

In ogni caso, quando verrà raggiunta la soglia dei 30.000 dollari – è solo una questione di tempo – anche l’interesse dei media dovrebbe aumentare nuovamente e numerosi nuovi investitori potrebbero entrare nel mercato, ragion per cui c’è da aspettarsi un ulteriore aumento. Tuttavia, bisogna aspettarsi anche una forte resistenza nell’intervallo da $32.000 a $32.500. Rispetto all’attuale livello dei prezzi, si tratterebbe di un aumento di un altro 18%.

Alternative per il portafoglio

Bitcoin pare essersi preso una pausa di qualche giorno. Nel frattempo, numerose altcoin rimangono fortemente rialziste. Alcuni dei progetti più promettenti sono in prevendita e il forte interesse degli investitori fa presagire che il loro valore potrebbe aumentare in modo significativo quest’anno.

Uno di questi progetti è Love Hate Inu (LHINU) che in meno di un mese ha raccolto oltre $2,5 milioni. Si tratta di un progetto vote to earn, che premia gli utenti per il voto espresso su un personaggio pubblico o su un tema di attualità. Il settore dei sondaggi online – molto utilizzato dalle imprese sempre alla ricerca di nuovi sistemi per sondare le opinioni del pubblico – vale oggi più di tre miliardi di dollari e crescerà a due cifre nei prossimi anni.

Un altro progetto da monitorare con attenzione quest’anno è il neonato Ecoterra, disponibile in prevendita a $0,004 ma che verrà listato sugli exchange a $0,01. Si tratta di un’iniziativa green basata sul concetto di Recycle 2 Earn, che premia gli utenti per il loro comportamento virtuoso nel riciclo dei materiali.

Una piattaforma innovativa appena lanciata in prevendita è DeeLance, un mercato del lavoro web3 basato su blockchain che unisce aziende e freelance offrendo vantaggi che altri marketplace simili come Upwork o Fiverr non offrono.