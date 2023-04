x x

VARESE – “Davvero una bella serata di approfondimento a Varese nella bellissima cornice del castello di Masnago insieme ad Ettore Rosato per parlare di transizione energetica in occasione del lancio del nuovo libro di Gianluca Pomo”. A riferire dell’appuntamento, tenutosi l’altro giorno, la parlamentare locale Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva Azione.

Prosegue Gadda: “Tra negazionismo climatico e ambientalismo ideologico c’è una via di mezzo, che è quella del buonsenso e del coraggio delle scelte giuste da fare nell’interesse del Paese. Consiglio di leggere il libro perché fornisce un quadro chiaro del contesto e offre a tutti uno strumento di valutazione in più! E a giudicare dall’ottima partecipazione, di domenica sera non certo scontata, sono sempre più convinta che le persone abbiano voglia di trovare occasioni di approfondimento e confronto sui grandi temi che ci riguardano”.

(foto: un momento del convegno)

05042023