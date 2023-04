x x

CESATE – LIMBIATE – Ad essere bruciati sono stati circa 4 ettari di bosco della Pineta di Cesate che arriva al confine con Limbiate. Qui invece l’area non è stata ancora perimetrata anche perchè ci sono dei fronti attivi. E’ il primo punto chiarito da Lorenzo Cappello, Dos del parco delle Groane che oggi pomeriggio ha fatto il punto della situazione del maxi incendio scoppiato lunedì sera alle 20.

“Nella pineta di Cesate ci sono solo delle braci ancora attive ma la situazione è sotto controllo. Più critico invece il fronte dietro alle strutture che si trovano lungo la quattordicesima strada. Qui ci sono delle riprese dell’incendio per le quali nel corso del pomeriggio è intervenuto anche l’elicottero. L’obiettivo è quello di avere una ragione definitiva sull’intervento”.

Cappello fa il punto anche della situazione del Parco: “Nel 2023 abbiamo avuto 11 interventi questo è il 12esimo. Sono stati tutti abbastanza critici come portata e come dimensione dell’incendio. Sono avvenuti tutti soprattutto la sera. La portata come detto è serie: nel 2022 sono bruciati complessivamente 30 ettari mentre solo a gennaio nel sono bruciati 15”.

“La siccità ovviamente non va altro che rendere sempre più facili episodi di questo tipo ha spiegato il commissario capo polizia locale Orietta Borella.