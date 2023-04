x x

SARONNO – Passaggio pedonale da tempo inutilizzabile, anzi transennato con la rete arancione da cantiere, chi arriva a piedi è costretto a passare sulla strada, stretta e piena di buchi. E non si tratta certo di una novità: il riferimento va al ponticello di via Montoli. Piccolo ma “strategico” visto che collega via Volta ed il quartiere Prealpi con la zona industriale che si trova al di là del torrente Lura.

Quello di cui si sta in questi giorni parlando anche sui social (qui sopra il particolare di una delle foto comparse su Fb) è un problema di lunga data. Già nel 2013 gli attivisti della civica Saronno 2015 si erano recati sul posto per “riempire” di ghiaia una voragine che si era creata lungo il passaggio pedonale. Da allora la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata, anche a dispetto di recenti segnalazioni – anche tramite la app Municipium – da parte dei cittadini.

