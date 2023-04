x x

SARONNESE – “L’impegno per affrontare il tema medici di medicina generale da parte di Asst c’è ma i problemi strutturali che riguardano le risorse umane sono difficili e molto impegnativi”.

Non si diradano le nubi sul fronte delle difficoltà che nel Saronnese si stanno affrontando sulla mancanza dei medici di famiglia. I dati sono preoccupanti: al momenti servirebbero almeno una decina medici di famiglia aggiuntivi. Partendo dalle situazioni ormai note si può fare un conto rapido: ne mancano, perchè non sostituiti dopo pensionamenti o trasferimenti, 2 a Caronno Pertusella, tre tra Gerenzano e Cislago e tre tra Origgio ed Uboldo. Il risultato sono lunghe attese, ambulatori affollati anche perchè i medici al lavoro hanno ben più dei 1500 pazienti previsti.

Se ne è parlato martedì 4 aprile all’incontro tra il direttore generale Eugenio Porfido e i sindaci del distretto. In attesa che il sindaco Augusto Airoldi presidente dell’assemblea renda noti i contenuti del momento di confronto dedicato in gran parte alla situazione dell’ospedale cittadino trapela la grande preoccupazione per la situazione dei medici di famiglia dove non si vede un’attesa luce in fondo al tunnel per le criticità che sta vivendo il Saronnese.

“Le risorse economiche sono state impegnate ma c’è un problema strutturale – spiegano i sindaci – e di carenza di risorse umane. Per i Medici di Medicina Generale il problema è la carenza “vocazionale“. In assoluto ci sono pochi medici e le leggi nazionali vincolano e restringono la possibilità di nuove assunzioni soddisfacenti per quel tipo di professionalità”.

Chiaro uso qs grazie… Su ospedale sentirò Airoldi ma volevo un sindaco Saronnese per medici di famiglia

Per i Medici di Medicina Generale il problema è la carenza "vocazionale ". In assoluto ci sono pochi medici e le leggi nazionali vincolano e restringono la possibilità di nuove assunzioni soddisfacenti per quel tipo di professionalità. L'idea di Origgio, nel nostro piccolo, di realizzare una Casa della Salute è proprio per rendere più ricettivo, stimolante ed accogliente il nostro territorio, pur con le numerose problematiche che tutti conosciamo. Il dottor Porfido sostiene che occorrerebbe una Riforma della Salute a livello nazionale. Con le informazioni ed i dati che ci hanno fornito si può solo essere d'accordo. Le risorse economiche sono state impegnate al massimo, ma è un problema strutturale e di carenza di risorse umane.

Poi aggiungi che abitiamo in un'area con una densità abitativa e con un aumento demografico tra i più alti d'Europa e del mondo e che la nostra popolazione è sempre più avanti con l'età e quindi con maggior richiesta verso le struttura sanitarie. Consequenzialmente le difficoltà accrescono. Dovremmo convincere i giovani a studiare medicina e ad intraprendere la carriera di medico di base anziché pensare di fare l'influencer o il trapper.