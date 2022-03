x x

SARONNO – “Io ho inteso l’app come uno strumento con cui ogni singolo cittadino può contribuire, tramite segnalazioni sul territorio, al lavoro di vigilanza e controllo della amministrazione, ma se i risultati sono questi mi chiedo a cosa serva”. E’ l’amaro commento del cittadino saronnese che negli ultimi giorni si è trovata la segnalazione “chiusa” senza nessun riscontro o risposta dall’Amministrazione sull’app Municipium.

Ma facciamo un passo indietro. al centro della segnalazione del saronnese, realizzata a fine gennaio il ponticello di via Montoli. Da tempo il camminamento pedonale, dove si è registrato un cedimento, è chiuso, sigillato con rete da cantiere, con evidenti problemi per chi si trova a percorrerlo a piedi soprattutto negli orari di punta. Così il saronnese, dopo alcune settimane di area di cantiere senza lavori o operai, ha fatto una segnalazione.

Ora a distanza di poco più di un mese la segnalazione chiusa ma senza risposte e senza nessun cambiamento sul ponticello. E l’amarezza è cresciuta con la risposta arrivata dal comune: “Pratica “chiusa” senza nessun tipo di risposta o spiegazione in merito o impegno ad approfondire la cosa. Nulla di nulla. Io ho inteso la app come uno strumento con cui ogni singolo cittadino può contribuire, tramite segnalazioni sul territorio, al lavoro di vigilanza e controllo della amministrazione, ma se i risultati sono questi mi chiedo a cosa serva”

