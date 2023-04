x x

SARONNO – E’ stata porta all’ospedale di Legnano in codice giallo la 38enne che ieri pomeriggio intorno alle 14,30 è stata vittima dell’incidente avvenuto all’intersezione tra via Varese e via Volonterio.

A chiarire la dinamica del sinistro i carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati di effettuare i rilievi dopo la chiamata dai passanti che si sono fermati ad aiutare la donna. Proprio in base alle dichiarazione dei presenti la prima ricostruzione che parla di un mezzo pesante impegnato nella svolta a destra in via Volonterio che colpisce la donna che pedalava in sella alla propria bicicletta facendola finire a terra.

Sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’autoinfermieristica della Croce Rossa di Saronno che hanno prestato le prime cure alla donna. Il personale sanitario ha operato per quasi un’opera prima di poterla trasferire in sicurezza all’ospedale di Legnano. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e cercato di deviare il traffico anche se code e rallentamenti non sono mancati nell’intero comparto.

Poco prima un altro incidente tra via Miola e via Stoppani dove, forse a causa di un malore, si è ribaltata una vettura che ha anche divelto il semaforo.

