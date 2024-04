news

SARONNO – Sono tutti stati portati all’ospedale di Saronno i 7 feriti dell’incidente avvenuto oggi domenica 28 aprile poco prima del cavalcavia di via Volonterio.

L’impatto tra due vetture è avvenuto tra via Volonterio e via Monte Bianco. Chi ha assistito al sinistro, alcuni residenti e automobilisti, ha subito dato l’allarme e sul posto sono arrivate, inviate dalla centrale operativa Areu, tre ambulanze e l’auto infermieristica di Saronno.

Il personale sanitario della Croce Rossa di Saronno, Lomazzo e della Croce Azzurra di Rovellasca ha collaborato con quello dell’auto infermieristica per stabilizzare le condizioni dei feriti. Alle 14,46 è stato disposto il trasferimento dei feriti in codice giallo all’ospedale di Saronno.

I soccorritori si sono occupati di un bimbo di 5 anni, due bambine di 12 anni, una coppia di 36 e 37 anni e due 43enni.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’incrocio e i carabinieri per i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(foto archivio)

