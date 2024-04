Città

SARONNO – Scassina macchinette e armadietti. Bloccato dalla Vedetta Lombarda.

Sono tutti stati portati all’ospedale di Saronno i 7 feriti dell’incidente avvenuto domenica 28 aprile poco prima del cavalcavia di via Volonterio.

Fra Saronno e Ceriano Laghetto, due terreni sono stati donati in eredità alla collettività locale. Si trovano a Dal Pozzo. Nell’ultimo consiglio comunale cerianese, che simbolicamente si è tenuto proprio al centro civico di Dal Pozzo, nelle cui vicinanze si trovano i terreni, è stata approvata la delibera per l’accettazione della donazione delle aree, situate in via Carso.

Trovati in possesso di sostanze stupefacente e un taser a scarica elettrica, sono stati arrestati dai carabinieri del comando di Lomazzo, in collaborazione con i militari dello squadrone eliportato dei “Cacciatori di Sardegna”. I fatti coinvolgono un 27enne e un 19enne di origine marocchina, entrambi senza fissa dimora.

