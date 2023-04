x x

CARONNO PERTUSELLA – Nella seconda giornata del campionato di Serie A1 softball 2023 le Metalco Thunders Castelfranco sconfiggono a domicilio le campionesse d’Italia dell’Inox Team Saronno, mentre la Bertazzoni Collecchio cala la doppietta contro la Sestese. Sugli altri campi si segnalano le one-hitter in pedana di Ilaria Cacciamani (Forlì) e Gabrielle Plain (Mkf Bollate). Nessuna squadra resta a punteggio pieno. Una gara a testa fra Rheanvendors Caronno e Pianoro.

Inox Team Saronno – Metalco Thunders Castelfranco

Una sontuosa difesa di Castelfranco aiuta un’eccellente Chiara Biasi in pedana per confezionare uno shutout esterno contro le campionesse d’Italia in carica di grandissimo valore per la compagine veneta. Le Thunders sbloccano la partita nel secondo inning con il singolo di Zennaro e raddoppiano un attacco più tardi con il doppio di Fabbian. Saronno colpisce otto valide ma non riesce a concretizzare le occasioni e nell’ultima ripresa Sbrissa batte un singolo che fissa il punteggio del 3-0 finale.

L’Inox Team Saronno subisce il primo sweep stagionale perdendo anche gara 2 (6-4) con le Metalco Thunders Castellana che portano a casa la seconda vittoria grazie a un big inning da 5 punti nella parte alta del quarto con le valide che portano a casa punti di Salis, Soma e Fabbian. Nonostante la lanciatrice ospite, Jessica Tolmie conceda ben 12 valide, Saronno non riesce ad approfittarne. Le Thunders battono anche un numero minore di battute valide, contro Chiara Rusconi e Alice Nicolini, ma sono meno ciniche nello sfruttare le occasioni favorevoli. Nonostante tutto, l’Inox Team, al settimo inning, prova la rimonta, ma si ferma a 2 punti segnati grazie ai doppi di Milagros Lozada e Sara Brugnoli.

Rheavendors Caronno – Mia Office Blue Girls Pianoro

Partita ricca di valide la prima tra Rheavendors Caronno e Mia Office Blue Girls Pianoro. Una partita molto equilibrata che si risolve solo al primo inning supplementare grazie a un doppio da 2 RBI di Priscilla Brandi, con Alisea Minardi (per regolamento) e Caytilin Nolan (base intenzionale) sui cuscini di seconda e prima; il terzo punto per creare la differenza da 8-8 (finale 11-8), punteggio con il quale si era arrivati all’ottavo inning, è della stessa Brandi, su singolo di Clara Carati. La vittoria porta la firma in pedana di Veronica Comar che ha portato a termine una complete game, con 119 lanci totali. Di contro Caronno ha presentato 4 stint in pedana, a iniziare da Sara Riboldi (poi rientrata dopo il rilievo di Bianca Messina Garibaldi) per finire con Silvia Durot.

Non delude le attese il pitching duel tra Yilian Tornes e Yamerki Guevara in gara 2, uno show delle due lanciatrici cubane che concedono solamente sei valide (4-2 in favore di Pianoro) e tre basi su ball a testa. Gli attacchi faticano a produrre occasioni e il momento decisivo lo si ha nel quarto inning: Melany Sheldon conquista una base su ball da leadoff e viene spinta in posizione punto, da dove riesce a sprintare a casa sul singolo di Ambrosi. La partita finisce 1-0 n favore di Caronno che divide così la posta con Pianoro nella serie.

Risultati

Taurus-Donati Gomme Old Parma – Forlì 1-5; 7-5

Bertazzoni Collecchio – Sestese 10-3 (5°); 4-3 (8°)

Rheavendors Caronno – Mia Office Blue Girls Pianoro 8-11 (8°); 1-0

Inox Team Saronno – Metalco Thunders Castelfranco 0-3; 4-6

Macerata – Mkf Bollate 3-1; 0-2

Classifica – Mia Office Blue Girls Pianoro, Rheavendors Caronno, Mkf Bollate, Forlì (3 vittorie – 1 sconfitta, .750); Metalco Thunders Castelfranco, Bertazzoni Collecchio, Inox Team Saronno (2-2, .500); Macerata, Taurus-Donati Gomme Old Parma (1-3, .250); Sestese (0-4, .000)

(foto: un momento di Rheavendors Caronno-Pianoro, con Yilian Tornes in pedana)

