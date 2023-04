x x

SARONNO – Ciclista investito a Cassina Ferrara, ma non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto oggi alle 12.10 in via Pozzo, alla periferia nord di Saronno. E’ stato soccorso un ragazzo di 33 anni, oltre all’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca è arrivata anche l’auto-infermieristica ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese. Il ferito è stato trasferito in autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese, per alcune contusioni e gli accertamenti medici del caso.

Al contempo i militari dell’Arma si sono occupa di eseguire i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

(foto archivio: mezzi di soccorso in azione per un incidente in zona)

08042023