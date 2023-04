x x

CARONNO PERTUSELLA – Tutte le dieci squadre in campo sabato, per una vigilia di Pasqua da vivere sui campi da softball con la seconda giornata della Serie A1 2023.

Qui Caronno

Tiene banco fra gli appassionati il match di oggi, dalle 16 a Bariola, con la Rheavendors Caronno che ospita il quotato Pianoro. “Si ripropone subito la finale di Coppa delle Prealpi che nei giorni scorsi era stata sospesa per il maltempo – ricorda il manager della Rhea, Argenis Blanco – Vedo due squadre che si conoscono bene, entrambi di valore, un un doppio confronto dall’esito incerto”. In gara 2 la sfida dalla pedana fra due straordinarie lanciatrici cubane, la caronnese Yilian Tornes e Yamerki Guevara del Pianoro.

Qui Saronno

Incontro casalingo dalle 16 al campo di via De Sanctis per le campionesse d’Italia dell’Inox Team Saronno che trovano l’ostico ma abbordabile Thunders Castelfranco dove milita l’ex caronnese Carlotta Salis, che da lanciatrice si è anche scoperta battitrice temibile. L’allenatore saronnese Steven Manson in settimana ha concesso alla sua squadra un giorno di riposo in più, per avvicinare con serenità e senza eccessivi affaticamenti l’incontro odierno, e si attende “un incontro combattuto”. Un Saronno ancora privo di lanciatrice straniera, in pedana si alterneranno le italiane Alice Nicolini e Chiara Rusconi, che in questo inizio di annata stanno comunque facendo molto bene.

Il programma – Sabato 8 aprile

Ore 14:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Taurus-Donati Gomme Old Parma – Forlì

Ore 14:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Bertazzoni Collecchio – Sestese

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Rheavendors Caronno – Mia Office Blue Girls Pianoro

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Inox Team Saronno – Metalco Thunders Castelfranco

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Macerata – Mkf Bollate

Classifica – Mkf Bollate, Rheavendors Caronno, Forlì, Mia Office Blue Girls Pianoro, Inox Team Saronno (2 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Bertazzoni Collecchio, Metalco Thunders Castelfranco, Macerata, Taurus-Donati Gomme Old Parma, Sestese (0-2, .000)

(foto archivio: la lanciatrice Yilian Tornes della Rheavendors Caronno)

