GROANE – Non ce l’ha fatta l’operaio che era rimasto gravemente ferito l’altro giorno, mentre eseguiva lavori in un cantiere edile di Senago: ieri pomeriggio la notizia del decesso, avvenuto all’ospedale di Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato nell’immediatezza dei fatti, in condizioni disperate.

Giuseppe Danieli aveva 71 anni ed era residente a Giussano in Brianza: era caduto dal tetto di un capannone in via De Gasperi, da una altezza di 14 metri. Sul posto l’immediato intervento di ambulanza ed elisoccorso, oltre che dei vigili del fuoco di Milano con tre mezzi, della polizia locale, dei carabinieri e dei tecnici di Ats.

(foto archivio: un elisoccorso in servizio nella zona)

08042023