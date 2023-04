x x

LOMAZZO – Il Comune di Lomazzo è tra i comuni più virtuosi della provincia di Como sul fronte della digitalizzazione. In una conferenza a Villa Gallia, nei giorni scorsi, il presidente della provincia Fiorenzo Bongiasca si è complimentato con gli amministratori lomazzesi per essere tra le amministrazioni del territorio che maggiormente sono state in grado di ricevere fondi per la pubblica amministrazione digitale.

I tredici comuni più virtuosi della provincia sono risultati: Como, Cantù, Lomazzo, Erba, Mariano Comense, Fenegrò, Capiago Intimiano, Figino Serenza, Carimate, Nesso, Zelbio, Veleso e Maslianico.

Per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che comprende il salvataggio dei dati su piattaforme accessibili da ogni luogo in qualsiasi momento (cloud), ma anche le piattaforme per i pagamenti e quelle per le identità digitali, i Comuni comaschi hanno fatto richieste per 29 milioni di euro, che, come ha chiarito ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologia Alessio Butti, sono risultate idonee e saranno pertanto accolte. Sei le categorie per le quali si potevano chiedere finanziamenti: siti e servizi; migrazione al cloud, per il salvataggio sicuro dei dati online; implementazione dell’identità digitale, per Spid e Cie; App io e PagoPa, per i pagamenti;piattaforma digitale nazionale dati e piattaforma dedicata alle notifiche digitali.

(foto archivio: la sala consigliare del Municipio di Lomazzo)

