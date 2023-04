x x

SARONNO – Erba tagliata “dimenticata” su strade e marciapiedi un problema di decoro che a ridosso della Pasqua hanno notato e lamentato molti saronnesi che vivono e frequentano la zona del Prealpi.

“Ormai da qualche anno sono un pensionato e complice la necessità di camminare frequento Saronno in lungo e in largo. Frequento anche questo giornale locale dove in diverse occasioni ho avuto la sensazioni che ci fossero proteste fini a se stesse. Non voglio cadere nella stessa trappola e quindi cercherò di essere molto concreto segnalando quella che secondo me è una brutta disattenzione da parte dell’Amministrazione comunale”.

Il problema sollevato dal saronnese che vive dal Prealpi, ma anche da altri residenti del quartiere, riguarda l’erba tagliata da aiuole e dal ciglio della strada e non raccolta: “La scorsa settimana hanno tagliato l’erba un po’ ovunque al quartiere Prealpi. Un giusto intervento bene che sia stato realizzato ma… l’erba tagliata e le erbacce sono state lasciate a terra. Può capitare a fine giornata ma nei giorni successivi non sono stati raccolti”.

Da qui il casus belli: “A Pasqua mi sono concesso una passeggia con mia moglie e alcuni familiari da Como. Non è stato un bel biglietto da visita per Saronno. Anche perchè il problema non riguardava solo il quartiere Prealpi ma anche l’aiuola tra via Marconi e via Mazzini in pieno centro”.

E chiosa: “Non so se il vento degli ultimi giorni o magari sarebbe utile un po’ di pioggia ripuliranno le strade ma sarebbe utile un po’ di attenzione anche su questo semplice e banale fronte perchè per avere più decoro urbano da parte dei cittadini serve anche dare il buon esempio”.

(foto un collage delle foto fornite dal saronnese a corredo della propria segnalazione)