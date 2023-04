x x

UBOLDO – Il canile e rifugio “Una luce fuori dal Lager”, con sede al 123 di via Caduti liberazione di Uboldo, lancia un nuovo appello e richiesta di aiuto per potersi prendere cura dei propri ospiti: lo fa con un post sui social, chiedendo crocchette gastrointestinal, utili a prendersi cura della salute gastrointestinale dei cani presenti nel rifugio. La richiesta non fa menzione di marche specifiche: qualunque brand è benaccetto, purché utili alla salute dell’apparato digerente con l’apposita dicitura “gastrointestinal”.

La richiesta avviene, specificano dal rifugio, per prendersi cura in particolare di tre dei tanti cani presenti in rifugio. Chi desiderasse spedire le crocchette al rifugio può farlo mandando il mangime a Una Luce Fuori Dal Lager, via Caduti della liberazione 123, Uboldo (Va), 21040. Altrimenti è possibile intestare un bonifico a Associazione Una Luce fuori dal Lager con IBAN : IT 16 V 08374 33260 0000 12450547. E possibile fare una donazione anche attraverso l’account paypal dell’associazione.

