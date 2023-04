x x

SARONNO – Un noto adagio recita che l’occasione fa l’uomo ladro e sembra proprio descrivere alla perfezione quello che è successo sabato mattina intorno alle 10,30 nella zona tra via Cavour e via San Cristoforo.

Un’anziano stava camminando con la propria bicicletta quando si è accorto che gli suonava il telefono. Istintivamente ha accostato la bici al muro per liberare le mani e poter prendere il cellulare in tasca. Stava ancora dicendo “Pronto” quando con la coda dell’occhio si è accorto che qualcuno saltava in sella alla sua bicicletta e iniziava a pedalare. Ha tentato di fermarlo ma con quattro colpi di pedali il ladro si è allontanato senza lasciare traccia.

Alcuni passanti si sono fermati per offrire il proprio aiuto all’anziano. “Era molto amareggiato – spiega una di loro – non riusciva a capacitarsi del furto subito”. Molti gli hanno consigliato di sporgere denuncia ai carabinieri nel frattempo l’anziano si è avviato a casa. A piedi.

